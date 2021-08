De Maggio svela: "Sfuma l'ipotesi Pjanic, il Napoli vuole un centrocampista che gioca in Serie A"

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua trasmissione Radio Goal, dando alcune informazioni sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Il Napoli attenziona Amrabat per il centrocampo, scartati altri profili come Pjanic perché l'esigenza è quella di prendere un calciatore fisico come il marocchino della Fiorentina. Qualora dovesse partire qualcuno in difesa, l'obiettivo numero uno sarebbe lo svincolato Mustafi.

In attacco, in caso di cessioni di esterno con Ounas indiziato numero uno, il Napoli farebbe qualche sondaggio per Messias"