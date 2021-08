Corsi, pres. Empoli: "Bajrami? Avrà un'ottima carriera, l'azione del primo gol è puro spettacolo"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Bajrami? Secondo me avrà un'ottima carriera, la cavalcata di 50 metri che ha fatto in occasione del primo goal è puro spettacolo. Peccato per il risultato, siamo rimasti molto delusi. Abbiamo fatto una grandissima partita contro la Lazio, ma siamo stati penalizzati da alcuni episodi. Il secondo goal, ad esempio, era irregolare. Ma non sono qui per fare polemica, queste cose non ci appartengono.

Parisi? Si è fatto male e l'infortunio è stato più grave del prestito. E' un buon calciatore, tra un paio di anni andrà a giocare in qualche piazza importante.

Juve-Empoli? Sarà una partita difficilissima, cerchermo di fare una prestazione importante e di portare a casa qualche punto. La Juventus però avrà il dente avvelenato dopo il pareggio contro l'Udinese".