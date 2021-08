Basic è in Italia: domani le visite mediche

Sfuma definitivamente l'obiettivo del Napoli per il centrocampo. Dopo un lungo corteggiamento e tante voci di mercato che si sono inseguite durante tutto il calciomercato, Toma Basic è arrivato a Roma e si unirà alla Lazio. Il Napoli, quindi, non è riuscito a spuntarla per il mediano croato.

La Lazio ha trovato fin da subito l'accordo con il calciatore e ha dovuto attendere solo lo sblocco dell'indice di liquidità per concludere l'affare. Colpo in mediana, quindi, per Maurizio Sarri. Di seguito il Tweet di Sportitalia che ritrae l'arrivo di Basic nella Capitale, dove domani terrà le visite mediche con i biancocelesti.