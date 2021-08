SKY - Contatti per Amrabat ma Giuntoli guarda anche all'estero

Il Napoli continua a cercare il centrocampista giusto per completare il roster in mediana. Basic e Torreira sono ormai sfumati ed il Napoli pare essere tornato su Amrabat. Questo è quanto riporta Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, nel corso di Sky Calciomercato. Di seguito le parole.

"Per quanto riguarda il Napoli, attenzione al ritorno di fiamma con Amrabat. Il Napoli l'aveva chiuso un anno e mezzo fa, il calciatore preferì Firenze, oggi c'è stato un contatto tra le società per capire i margini di trattativa. Il Napoli punterebbe sempre al prestito. Giuntoli guarda ancora a Youssuf dalla Francia, forse non l'unica pista estera per gli azzurri".