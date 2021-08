Pjanic-Napoli, Spalletti ci ha parlato: c'è la formula perfetta per il mercato

La storia tra Miralem Pjanic ed il Barcellona è ormai arrivata ai titoli di coda: arrivato in casacca blaugrana dalla Juventus, il bosniaco non rientra nel progetto del club catalano per la stagione che verrà.

Il suo nome in Serie A è ancora uno di quelli che tutti vorrebbero avere in squadra e mai contro; in un niente permetterebbe a tutte le big di fare quel salto in avanti a livello di qualità a centrocampo.

La separazione in casa con il club spagnolo è quello che più fa gola alle pretendenti per cercare di attirare a sé le sue prestazioni.

Per un ritorno in Serie A si è parlato della Juventus, della Fiorentina, ma ora si è inserito anche il Napoli: la formula perfetta per gli azzurri sarebbe quella del prestito che, però, mal si sposa con quelle del Barcellona che ha esigenza di cedere.

Luciano Spalletti, che l'ha già allenato a Roma, ha parlato con lui ed il club ha fatto lo stesso con il suo manager, Fali Ramadani. Il Napoli ci proverà fino alla fine.