Pjanic-Napoli, i tifosi si scatenano sui social: "Qui a Napoli non lo vogliamo"

La tifoseria azzurra non dimentica il passato di Miralem Pjanic e non vedrebbe di buon occhio un suo approdo alle pendici del Vesuvio.

Sebbene il giocatore sia tecnicamente indiscutibile, sui social i tifosi azzurri non possono dimenticare il suo trascorso in giallorosso e poi in bianconero che non verrebbe visto di buon occhio.

A colpire nel segno, ancora, c'è anche una vecchia esultanza in un Roma-Napoli dove il centrocampista bosniaco esultò proprio sotto al settore ospiti occupato dai tifosi partenopei.

Sui social, i tifosi non hanno dubbi: "Qui a Napoli non lo vogliamo".