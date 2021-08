Maksimovic ancora senza squadra, sfuma la trattativa con il Genoa

Il Napoli ha completato il roster di difensori centrali per la prossima stagione. Oltre ai confermati Koulibaly, Rrahmani e (per ora) Manolas si è aggiunto Juan Jesus, difensore duttile e veloce che conosce già molto bene Spalletti. Rispetto allo scorso anno, quindi, la vera novità è l'assenza di Nikola Maksimovic, svincolatosi dal Napoli poiché in scadenza di contratto e, ad oggi, senza squadra.

Il serbo infatti, dopo aver ricevuto un no dal Napoli, è stato molto vicino al vestire la maglia del Genoa. L'accordo è però saltato a causa della richiesta di Maksimovic: oltre un milione e duecentomila euro è quanto chiede il centrale. Cifra eccessiva per il Genoa che sembra poter virare su Fazio della Roma. Lo riferisce Primocanale.