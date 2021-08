Venezia, Ceccaroni: "Non regaleremo nulla al Napoli, non hanno bisogno dei nostri regali!"

A pochi minuti dall'inizio del match Napoli-Venezia, è intervenuto Pietro Ceccaroni ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Cambieremo qualcosa in Serie A? Continueremo a dare il meglio di noi, ovviamente anche in base agli avversari.

Stasera? Non abbiamo nulla da regalare al Napoli, non hanno bisogno dei nostri regali per farci male.Staremo attenti durante tutta la partita!"