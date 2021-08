Venezia, Caldara: "Rosso di Osimhen? L'arbitro non ha avuto dubbi, deve aver visto chiaramente"

Durante l'intervallo di Napoli-Venezia, Mattia Caldara è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:



"Fallo di Osimhen? Io ero girato, l'arbitro ha visto chiaramente, infatti non ha avuto bisogno dell'ausilio del var. Siamo in vantaggio numerico in campo, si può tornare a palleggiare anche dietro e velocizzare in avanti per trovare la scelta giusta".