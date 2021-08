Spalletti: "Insigne istruisce giornalmente ai compagni come sviluppare le azioni"

Luciano Spalletti ha parlato, ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Venezia. Ecco quanto evidenziato:

"Partiamo con il 4-3-3 perché poi va più nella direzione delle qualità dei calciatori. Sia Fabian che Zielinski sono interni, vanno lasciati liberi di interpretare lo sviluppo dell'azione. Insigne non ha avuto un vero e proprio problema, è stata una precauzione per evitare complicazioni. Insigne istruisce giornalmente ai compagni come si fa".