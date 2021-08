Rosso con polemica per Osimhen: cosa è successo

Al minuto 23' l'arbitro Aureliano punisce la reazione di Victor Osimhen su calcio d'angolo per fallo commesso ai danni del numero 18 del Venezia, Danny Heymans.

Il nigeriano è stato autore di un fallo di reazione a seguito della trattenuta del giocatore gialloneroverde e per questo allontanato dal terreno di gioco in maniera eccessiva.

Il numero 9 del Napoli non prenderà sicuramente parte a Genoa - Napoli ed è in forte dubbio per la sfida contro la Juventus della terza giornata: tutto dipenderà dal referto del direttore di gara e dalla conseguente decisione del giudice sportivo.

Restano ancora forti dubbi sulla natura del fallo e sulla decisione dell'arbitro.