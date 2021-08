Entro le prossime 48 ore potrebbero nascere novità sul caso Insigne: la situazione

Man mano che passa il tempo, l'addio del capitano azzurro Lorenzo Insigne si fa sempre più probabile. Il Napoli non dispone dei fondi necessari per adeguare il contratto secondo le volontà dell'attaccante e nessuna delle due parti sembra disposta a fare un passo indietro.

Il Mattino, poi, nella sua edizione odierna, sostiene con forza che il capitano dirà addio la prossima estate a parametro zero. Questo perché, nonostante tutto, con Luciano Spalletti sta nascendo un rapporto eccezionale, che può portare ottimi risultati nell'arco della stagione appena cominciata. Non sembra, però, che sia destinata a proseguire oltre. Il quotidiano riferisce che tra lunedì 23 e martedì 24 agosto è previsto un incontro tra Insigne e De Laurentiis: bisognerà capire, adesso, dove andranno a parare i discorsi per il rinnovo del 24 azzurro.