"Lucio chiama Pjanic", c'è stato un contatto: i dettagli della clamorosa ipotesi di mercato che nessuno si aspettava

Clamorosa a dir poco l'ipotesi di mercato in ottica Napoli quella che, oggi, ha riportato il Corriere dello Sport. Il quotidiano avrebbe svelato un contatto telefonico tra il nuovo allenatore azzurro Luciano Spalletti e il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic, ritenuto un "esubero" dal Barcellona dopo soli due anni in blaugrana.

Arrivato in un affare ultramilionario dalla Juventus in scambio con il collega brasiliano Arthur, oggi il centrocampista che Spalletti ha allenato alla Roma guadagna all'incirca 6,5 milioni di euro l'anno. Cifre che il Napoli non può assolutamente spendere, anzi. Ma allora come può essere possibile un affare del genere? Semplicemente, ci sono due modi per realizzare l'impossibile: per la prima soluzione, occorre che il Barcellona contribuisca fortemente a pagare lo stipendio del calciatore; la seconda opzione prevede lo svincolo del giocatore con una "giusta" buonuscita.