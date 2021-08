Marco D'Amore si unisce alle critiche contro DAZN: "Guardare così il Napoli è una chimera"

L'attore Marco D'Amore, conosciuto grazie alla sua partecipazione in Gomorra La Serie nel ruolo di Ciro Di Marzio (ma non solo), si unisce alle polemiche contro lo spettacolo impietoso offerto da DAZN in questa prima apparizione casalinga del Napoli.

Tanti appassionati registrano blocchi, rallentamenti e scarsa qualità e l'attore lancia la provocazione su Twitter: "che sia il momento di tornare alla cara vecchia radio?".

Sullo stesso social, nel frattempo, impazza l'hashtag #DAZNout.

Guardare #NapoliVenezia su #DAZN è una chimera… qualcuno sa quanto stanno??? 😂🤷‍♂️ Penso sia il momento di tornare alla cara vecchia #radio #mammrocarmnechescuorn 😱 #shameonyou — marco d'amore (@damore_marco) August 22, 2021