Il rigore contro il Venezia vale un nuovo record per Insigne: ecco quale

La rete dell'1-0 siglata su rigore da Lorenzo Insigne è valso un nuovo record per il capitano.

Il numero 24 partenopeo è uno degli unici tre giocatori del Napoli ad aver segnato in almeno dieci stagioni diverse di Serie A. Come lui, anche l'ex capitano Marek Hamsik ed Antonio Juliano (entrambi in rete per undici stagioni diverse).

Chissà che la voglia di eguagliare il record di Hamsik e Juliano non possa essere un nuovo stimolo per porre la firma sul contratto.