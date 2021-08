Elmas: "Sono felicissimo di giocare al Napoli. Insigne? È un vero leader!"

Al termine del match Napoli-Venezia, Eljif Elmas ha rilasciato alcune parole ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

"Dopo una partita così, giocata in 10, siamo tornati ad essere felici. Speriamo di continuare a giocare sempre così e sopratutto con il pubblico che ci sostiene.

Con i miei compagni? Sono felice di essere qui con loro a Napoli.

Nel momento del gol? Non ho pensato a nulla, pensavo solo al gol fatto. Sono contento che il Napoli abbia ottenuto 3 punti in questo match difficile.

Senti la fiducia di Spalletti?

Sì, sono molto felice ma devo dimostrare in campo. È giusto che mi abbia dato fiducia, spero di fare bene e di fare di più.

Che capitano è Insigne? Lo conoscete, non devo parlarne tanto. È il numero uno dentro e fuori dal campo, un leader vero".