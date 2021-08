Capello su Dybala: "Deve fare come Insigne"

Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, all'interno della quale ha dato un consiglio a Paulo Dybala, sfruttando un paragone con Lorenzo Insigne. Di seguito le sue parole:

"Dybala ha tutto per essere un campione ma guardate Insigne: era bravo con la palla, poi qualcuno gli ha detto che doveva anche correre e lui ha corso per i compagni. Dybala dovrebbe dare quel qualcosa in più sul piano dinamico. Deve dare un segnale. La Juve partirà da favorita anche se sarà una A molto equilibrata. Io vedevo l’Inter davanti, anche dopo l’addio di Conte, ma Lukaku cambia tutto".