Venerato svela: "Il Napoli ha rifiutato un centrocampista per Manolas"

Kostas Manolas è il calciatore di cui si parla di più in questo momento. L'Olympiakos rivorrebbe il difensore centrale, che sembra voler tornare in Grecia. Per questo motivo sarebbe anche disposto a dimezzarsi l'ingaggio: la trattativa, attualmente, è in fase di stallo.

Ciro Venerato, noto esperto di calciomercato, ha spiegato tutta la situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'Olympiakos vorrebbe inserire nella trattativa Camara, per abbassare l'esborso cash da destinare al Napoli: la società partenopea, però, non è d'accordo. Di seguito le parole di Venerato.

"Manolas? De Laurentiis vorrebbe quindici milioni, ma se l'Olympiakos raggiungesse 10 con bonus il Napoli potrebbe cedere. Il problema è che i greci non arrivano a 5/6. Il Napoli non vuole chiudere con scambi, ma solo cash. Raiola aveva proposto Camara che al Napoli non piace, e punterebbe a Zakaria, che piace alla Roma, a Thorsby, che piace all'Atalanta, la quale punta anche Amrabat. Il calciatore comunque vorrebbe andare via e tenerlo è un rischio".