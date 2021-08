Report allenamento: le ultime su Ghoulam, Mertens e Demme

Il Napoli continua a preparare l'esordio in campionato contro il Venezia, partita che sarà anche l'esordio ufficiale di Spalletti sulla panchina azzurra. Affrontare una neopromossa non è mai semplice, soprattutto ad inizio stagione: Spalletti lo sa, ed infatti tiene alta la tensione dei suoi ragazzi per non incappare in passi falsi.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha descritto la sessione d'allenamento affrontata questa mattina a Castel Volturno dalla squadra. Ancora personalizzato per Mertens e Ghoulam, terapia e palestra per Demme. Di seguito il comunicato.

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente esercitazione tattica e situazioni su calci piazzati. Ghoulam e Mertens hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie e palestra per Demme".