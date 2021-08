RAI - Il Napoli chiude un'altra cessione, c'è un rischio nel trattenere Manolas

Ciro Venerato , noto esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle ultime sul calciomercato del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

"Zedadka in Belgio, allo Charleroi, in prestito, questa è una notizia freschissima".

"Manolas? De Laurentiis vorrebbe quindici milioni, ma se l'Olympiakos raggiungesse 10 con bonus il Napoli potrebbe cedere. Il problema è che i greci non arrivano a 5/6. Il Napoli non vuole chiudere con scambi, ma solo cash. Raiola aveva proposto Camara che al Napoli non piace, e punterebbe a Zakaria, che piace alla Roma, a Thorsby, che piace all'Atalanta, la quale punta anche Amrabat. Il calciatore comunque vorrebbe andare via e tenerlo è un rischio".

"Grenier? Il Napoli lo ha avvicinato in passato: non credo però che ora sia uno dei nomi di cui si parla a Castel Volturno. Il Napoli ora continua ad aspettare".

"Insigne? Milan ed Inter sono attualmente defilate, la sua cessione sarebbe comunque last minute: perciò il Napoli non ha ceduto Ounas".