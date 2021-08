Nandez verso l'Atalanta, si riapre una pista per Giuntoli?

Gli intrecci di mercato, si sa, non finiscono mai di stupire. Tante trattative finiscono per influenzarsi l'una con l'altra e a creare un effetto domino che cambia gli equilibri di tantissime società. Il Napoli potrebbe approfittare di uno di questi intrecci per riuscire a colmare la lacuna a centrocampo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Cagliari e l'Atalanta starebbero imbastendo uno scambio tra Lammers e Nahitan Nandez. La notizia più importante, però, riguarda il motivo dello scambio: la Samp ha rifiutato l'offerta dell'Atalanta per Thorsby, con i nerazzurri che hanno quindi virato su Nandez, sedotto e abbandonato dall'Inter che ha comprato Dumfries.

Lo stesso Thorsby è uno dei nomi accostati al Napoli per la mediana e conosce alla perfezione la Serie A. Giuntoli potrebbe tornare all'assalto per il centrocampista blucerchiato.