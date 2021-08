Insigne turbato dalle voci di mercato? Spalletti dice la sua

La stagione di Lorenzo Insigne non sta iniziando nel migliore dei modi. Nonostante il 24 infatti sai reduce dalla sua personale miglior stagione in assoluto, conclusa con la conquista dell'Europeo, ora il capitano del Napoli ha qualche grattacapo. Il rinnovo del contratto con gli azzurri non è ancora arrivato e si avvicina sempre di più la scadenza, ovvero l'addio alla squadra della sua città.

Tuttavia, come dichiarato in conferenza stampa da Luciano Spalletti, Insigne è concentrato esclusivamente a far bene col Napoli. Di seguito le parole di Spalletti, che rassicura addetti ai lavori e tifosi sulle condizioni psicologiche di Lorenzo Insigne.

"Mercato? Insigne? Sono arrivato a Napoli felice perché i nomi della rosa erano forti e vorrei tenerli tutti. Insigne leader? Mi sembrerebbe strano che un ragazzo come Insigne che arriva sempre sorridente, voglioso di scherzare e di dare il massimo venga turbato dal mercato. Le incertezze sul lavoro non turbano coloro che sono nel mondo del calcio. Mi sembra assurdo che a questi livelli, che sono quelli che abbiamo sempre sognato, si venga turbati. La turbativa di cui parla lei viene schiacciata, controllata e calciata in porta da Lorenzo".