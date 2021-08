Il Napoli inizierà domani il proprio campionato di Serie A, esordendo in casa contro il Venezia alle ore 20:45. L'obiettivo è quello di iniziare col piede giusto la nuova stagione targata Luciano Spalletti, con la squadra finalmente al cospetto dei propri tifosi dopo più di un anno. Domani, però, potrebbe essere anche il giorno di una svolta che tutti i tifosi napoletani aspettano da mesi.

Stando a quanto riportato da Repubblica, infatti, domani potrebbe avvenire il tanto atteso incontro tra Lorenzo Insigne ed Aurelio De Laurentiis. Il capitano sarà regolarmente in campo e sugli spalti presenzierà anche il patron azzurro. Per il quotidiano non è da escludere che, nel post partita, i due possano incontrarsi per discutere del rinnovo del capitano faccia a faccia.

Ad oggi ADL non ha posto alcun veto sulla cessione di Insigne ma, ad onor del vero, non sono arrivate offerte congrue alla richiesta della società. Allo stesso tempo l'accordo per il prolungamento contrattuale sembra essere lontano ed aumenta il rischio di lasciar andare via a zero il capitano del Napoli.