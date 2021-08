Subito in gol Zerbin e Tutino nel primo match di Serie B

È ripartita questa sera alle 20:30 il campionato di Serie B con la sfida fra Frosinone e Parma che apre ufficialmente il campionato 2021/22.

A portare il Frosinone in vantaggio al 35' è il giovane giocatore del Napoli in prestito alla società di Serie B: Alessio Zerbin. Grande azione del giovane classe '99, che ha approfittato della deviazione di Buffon sul tiro in diagonale di Canotto, mandando la palla in rete.

Al 41' Gennaro Tutino, anche lui giocatore del Napoli in prestito al Parma, segna il gol del pareggio.