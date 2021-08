Sportitalia - Insigne proposto all'Inter: la risposta dei nerazzurri

La telenovela Insigne continua a tenere banco a Castel Volturno. Il rinnovo del contratto è, ad oggi, ancora lontano e si avvicina sempre di più la chiusura del mercato. Diventa tangibile quindi il rischio di perdere il capitano a zero per il Napoli, e nel frattempo Insigne finisce sempre più al centro di intrecci e voci di mercato.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia l'agente di Insigne avrebbe riproposto il proprio assistito agli uomini di mercato dell'Inter. Secondo Pedullà, però, da Milano non arrivano buone notizie. Con Thuram ormai sempre più vicino e con la riconferma di Sanchez, infatti, il mercato in entrata dell'Inter potrebbe chiudersi definitivamente.

Inoltre l'offerta dei nerazzurri si aggirerebbe intorno ai quindici milioni di euro, cifra molto lontana dalla richiesta del patron azzurro Aurelio De Laurentiis.