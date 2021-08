Insigne e De Laurentiis separati in casa: la situazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il capitano del Napoli e il presidente De Laurentiis non hanno mai avuto contatti diretti e le parti si sono parlate solo attraverso il tramite dell’AD Chiavelli. De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di soddisfare le richieste economiche del numero 24 azzurro per il rinnovo e di fatto i due sarebbero in pratica separati in casa.

Insigne d’altro canto si aspetterebbe una prima mossa proprio dal presidente del Napoli, mentre il patron azzurro starebbe mostrando disinteresse nei confronti dell’attaccante dopo la proposta di riduzione dell’ingaggio per il rinnovo.

Insigne resta ovviamente nella lista dei cedibili, così come di fatto tutti i calciatori del Napoli di fronte a offerte ritenute congrue. Improbabile comunque che Insigne possa lasciare Napoli già in questa sessione di calciomercato.