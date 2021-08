Due i nomi per sostituire Manolas: il piano di Giuntoli

Il calciomercato è ormai vicino alla chiusura e, come sempre, nell'ultimo periodo si sblocca un maggior numero di trattative. Il calciomercato del Napoli, fino ad ora votato al ridimensionamento, potrebbe prendere una piega inaspettata se dovesse andar via Manolas.

A tal proposito Ciro Venerato, noto esperto di calciomercato e giornalista RAI, ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo Venerato gli azzurri non reputano il greco incedibile e Giuntoli ha già pronte ben due alternative al centrale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

"Se il Napoli deve scegliere, preferisce attualmente acquistare un centrocampista e non il terzino. Se invece andasse via Manolas sarebbe gradito lo svincolato Mustafi con cui bisogna trattare solo l'ingaggio, anche se Spalletti preferisce Rugani, che però la Juventus non vuole vendere, preferendo lasciar partire Dragusin".