Lodi elogia Spalletti: "Vi racconto un aneddoto con lui in banca. Fui vicino al Napoli"

Il Napoli di Luciano Spalletti è ormai prossimo alla prima uscita ufficiale. Dopo un mese di preparazione e ben due ritiri ora la rosa è pronta per mostrare ai tifosi azzurri il frutto del lavoro di Spalletti. Domenica sera è previsto l'esordio in campionato contro il Venezia al Maradona.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni Francesco "Ciccio" Lodi, ex centrocampista di Serie A. Lodi ha ricordato i primi tempi da calciatore, durante i quali è stato allenato proprio da Spalletti. Di seguito quanto dichiarato.

"L'ho avuto ad Empoli, quando ero piccolo, mi allenavo tra Primavera e prima squadra e si vedeva che aveva una marcia in più. Poi ricordo quando lui allenava la Roma, eravamo in banca, in attesa di essere chiamati mi fece degli schemi su un blocchetto degli assegni. E' un grande, poi conosco bene anche Baldini, mio compagno di squadra, anche Domenichini, il Napoli è in buone mani. L'anno scorso il Napoli è stato sfortunato anche nel non avere gli attaccanti. Per un posto in Champions lotterà sicuramente, non dico quella parolina ma almeno la Champions sicuramente.

Io vicino al Napoli? Sì, con Marino. Ci tenevo molto, poi parlammo e fecero una scelta diversa. L'Udinese era in A, ma il Napoli in C per me era di passaggio. Poi presero De Zerbi, ed io rimasi così senza né Udinese né Napoli, andai a Frosinone, poi chi chiarimmo ma il direttore è una grandissima persona".