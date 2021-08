Basic vicino alla Serie A, c'è un milione tra domanda ed offerta

Continuano a sfumare gli obiettivi del Napoli. Dopo l'ufficialità di Emerson al Lione pare, infatti, che un altro obiettivo azzurro sia ormai fuori dai radar della società. Si tratta di Toma Basic, mediano del Bordeaux che è vicinissimo a firmare con la Lazio di Maurizio Sarri.

Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato, in onda su Sky Sport. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato la Lazio, che ora ha sbloccato il proprio calciomercato in entrata, ha presentato ai francesi un'offerta definitiva per l'acquisto del croato.

Ad ora la distanza tra domanda ed offerta è ancora di un milione di euro, ma la trattativa parrebbe ormai essere in dirittura d'arrivo.