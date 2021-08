Venerato: "Il Napoli ha abbassato le pretese per Manolas, ecco quanto chiede. Difficile prendere un terzino sinistro"

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma "Radio Goal", e ha dato ulteriori aggiornamenti sul calciomercato del Napoli.

"Emerson Palmieri è del Lione, in giornata sosterrà le visite mediche. Il Napoli non ha potuto dare le garanzie che il ragazzo voleva, è stato molto sincero con lui. Emerson, a quel punto, ha deciso di non aspettare più e accettare il Lione. Il Chelsea ha accettato l'offerta che voleva fare il Napoli un mese fa, prestito oneroso di 1 milione.

Ad oggi, è difficile prendere un terzino sinistro: i giocatori che il Napoli aveva trovato come alternative a Emerson, oggi non si muovono in prestito. Tagliafico e Parisi non arriveranno.

Manolas spinge per andar via, ha deciso di spalmarsi lo stipendio pur di andare all'Olympiakos. Il Napoli oggi ha abbassato le pretese ed è sceso a 10 milioni più bonus, ma l'Olympiakos è fermo a 5/6 milioni più l'inserimento di qualche bonus.

Se Manolas va via, il Napoli si fionderà su uno tra Rugani e Mustafi. Non sarà facile però convincere la Juve per il prestito, loro vogliono venderlo a titolo definitivo. Anche l'ingaggio del giocatore è molto alto. Per Mustafi, invece, il Napoli già ha sentito il suo agente prima di prendere Juan Jesus, ma lo stipendio di 1 milione è ritenuto troppo basso per il tedesco.

Il Borussia Mönchengladbach chiede 20 milioni per la cessione di Zakaria, fuori dai parametri del Napoli. Anche la Roma ha provato a prenderlo e questa è stata la richiesta dei tedeschi: 20 milioni certi, quindi al massimo prestito con obbligo.

In questo momento sono tutti cedibili con l'offerta migliore: se arriva un'offerta di 15 milioni, il Napoli cederebbe Ounas. L'agente di Insigne è da ieri a Milano, ha avuto colloqui anche con club esteri. L'Inter è lì, ma non fa l'affondo, aspetterà l'ultima settimana di mercato.

L'entourage di Meret mi ha fatto sapere che l'incontro con Giuntoli è stato molto positivo e al prossimo incontro potrebbe esserci anche il rinnovo".