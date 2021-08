Il Napoli ha due alternative se dovesse andare via Manolas

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma "Radio Goal", e ha dato ulteriori aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Se Manolas va via, il Napoli si fionderà su uno tra Rugani e Mustafi. Non sarà facile però convincere la Juve per il prestito, loro vogliono venderlo a titolo definitivo. Anche l'ingaggio del giocatore è molto alto.

Per Mustafi, invece, il Napoli già ha sentito il suo agente prima di prendere Juan Jesus, ma lo stipendio di 1 milione è ritenuto troppo basso per il tedesco".