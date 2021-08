Rinnovo Insigne, c'è ancora il rischio Inter: le ultime

Il Napoli non ha ancora trovato l'accordo con il capitano Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto. Insigne è uno dei calciatori più importanti della squadra nonché uno dei più richiesti sul mercato. Il presidente De Laurentiis e l'entourage del calciatore, però, sono ancora distanti tra di loro.

Nel corso di Calciomercato, su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha comunicato le ultime novità sulla situazione Insigne. Secondo il giornalista il rischio di perderlo anche negli ultimi giorni di mercato è ancora alto. Di seguito le parole di Di Marzio.

"Su Insigne non do niente per scontato. L'Inter potrebbe tentare l'assalto durante gli ultimi giorni di mercato, e soprattutto il Napoli dovrà decidere. Il rischio è di perderlo a zero, e ad oggi non c'è nulla di certo nella trattativa col capitano".