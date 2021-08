Report allenamento, partita a campo ridotto e personalizzato per due azzurri

Il Napoli continua a preparare la sfida contro il Venezia di domenica sera, valida per la prima giornata di Serie A. Dopo il doppio ritiro, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro, Spalletti è ora a lavoro a Castel Volturno per preparare al meglio la squadra in vista della prima uscita ufficiale.

Sul sito del Napoli è stato pubblicato il report della seduta pomeridiana d'allenamento. Di seguito il comunicato.

"Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia del 22 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45

Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra ha svolto partita a campo ridotto.

Ghoulam e Mertens hanno svolto allenamento personalizzato in campo".

FONTE: SSC Napoli