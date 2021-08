La Roma batte il Trabzonspor per 2-1: Hamsik in campo per tutta la gara

La Roma ha battuto il Trabzonspor per 2-1 a Trebisonda, vincendo la gara d'andata delle qualificazioni alla Conference League. I tre gol sono arrivati tutti nel secondo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato Lorenzo Pellegrini, cui ha risposto Cornelius pareggiando i conti. Fissa la partita sul risultato finale di 1-2 Shomurodov a dieci minuti circa dal novantesimo minuto.

Buona prestazione dei turchi, nelle cui fila militano tanti ex calciatori di Serie A. Nomi come Bruno Peres, Gervinho, Cornelius, ed anche l'ex capitano azzurro Marek Hamsik. Marekiaro è rimasto in campo per tutta la gara, giocando anche una buona prestazione, non riuscendo però a portare il Trabzonspor al pareggio.