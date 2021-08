Tanti nomi per il centrocampista: Vecino rimane il preferito, ma ci sono due alternative importanti

Non è un segreto che Luciano Spalletti sia riuscito a far rendere al meglio Matías Vecino, centrocampista che il tecnico di Certaldo ha allenato all'Inter e che stima molto.

Le condizioni fisiche dell'uruguagio destano comunque preoccupazione e, al momento, l'affare non sembra poter andare in porto (lo riferisce Il Corriere dello Sport).

Restano comunque vivissime le piste che portano a Youssuf del Saint Étienne e a Berge dello Sheffield United. Al momento, pare che il francese sia in leggero vantaggio rispetto al norvegese nel taccuino di Giuntoli.