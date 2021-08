Manca solo la firma per la cessione di Emerson, ma lui aspetta il Napoli

L'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"L'entourage di Emerson Palmieri mi ha rivelato che lui non ha ancora firmato con il Lione perchè aspetta il Napoli di Spalletti. C'è già l'accordo tra il Chelsea ed il club francese, manca solo la firma di Emerson, che però non aspetterò in eterno gli azzurri".