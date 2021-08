ULTIM'ORA SKY - L'azzurro sta chiedendo tutti i giorni di essere ceduto: la situazione

Gianluca Di Marzio ha riportato alcuni aggiornamenti sul Napoli ai microfoni di Sky nel corso della trasmissione Calciomercato: l'originale. Di seguito quanto evidenziato:

"Manolas chiede quotidianamente di tornare in Grecia, vuole andare all'Olympiakos. Quest'ultima offre 1,8 milioni a fronte degli attuali 4.5mln di ingaggio. Il Napoli a bilancio ha ancora 21mln di Manolas, bisognerà capire se l’Olympiacos riuscirà a dare al club azzurro una cifra per non avere una minus-valenza. In ogni caso il club azzurro dovrà risolvere questa situazione".