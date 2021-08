La radio ufficiale: "Previste per oggi visite mediche e firma, arriva un altro acquisto dopo Juan Jesus"

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta ai microfoni di Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Previste per oggi visite mediche e firma per il giovane Marfella, che andrà a ricoprire il ruolo di terzo portiere dietro Meret e Ospina. Rugani è un'idea del Napoli per sostituire Manolas in caso di addio del greco, ma poi andrebbero approfonditi i discorsi con la Juventus che al momento in difesa ha Bonucci, Chiellini e De Ligt".