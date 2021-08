Emerson Palmieri, la decisione sul futuro che potrebbe non piacere al Chelsea e fa sperare il Napoli

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tanto bramato terzino sinistro del Chelsea Emerson Palmieri avrebbe manifestato la sua volontà per la prossima stagione.

I Bleus, infatti, hanno ricevuto un'offerta importante dal Lione - con il Napoli che tenterà di pareggiarla - ma per ora la trattativa non va in porto. A dire il vero, sembrava quasi in dirittura d'arrivo, ma è stato decisivo il parere negativo del giocatore.

Il terzino della Nazionale, infatti, vuole fermamente vestire la maglia azzurra, ritrovando il suo mentore Spalletti e tornando a giocare in Italia dopo l'esperienza alla Roma.

Un suo eventuale approdo in Serie A faciliterebbe poi il compito di Roberto Mancini, il quale dovrà puntare su di lui per una serie di mesi visto il grave infortunio occorso a Leonardo Spinazzola.