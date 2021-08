Le nuove maglie azzurre e bianche del Napoli sono pronte, sta arrivando l'ultimo carico dalla Cina: le ultime

Come preannunciato già durante la prima conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis durante il primo ritiro estivo del Napoli a Dimaro, le nuove magliette azzurre (e bianche, le seconde) sarebbero arrivato giusto il tempo per la prima partita di campionato: Napoli-Venezia, in programma domenica 22 agosto alle ore 20:45. Quest'oggi, Il Mattino ha informato dell'arrivo in Italia dell'ultimo carico di magliette.

"Eccole le nuove maglie del Napoli, pronte per l'esordio con il Venezia. Con l'ultimo container in arrivo da Dalian, Cina. Sono le maglie azzurre (ma anche bianche) della prossima stagione, sono il sogno di De Laurentiis che si avvera: l'auto-produzione made in Napoli è realtà. Una corsa contro il tempo, iniziata il 28 febbraio".

"Magari non è stato un bel vedere durante il periodo estivo, quando la squadra nei due ritiri estivi di Dimaro e a Castel di Sangro ha dovuto sopperire con il materiale della passata stagione, ma è stato il prezzo da pagare per il cambio di rotta che è avvenuto a tempo di record. Le maglie saranno griffate EA7, frutto di una partnership con Emporio Armani. Ma di una partecipazione secondaria, perché tutti i dettagli della maglia - dal disegno alla scelta dei colori e del materiale - sono stati scelti da De Laurentiis e dai suoi collaboratori".

"L'autoproduzione è una strada che potrebbe portare a un club maggiori ricavi. Le nuove maglie saranno presto disponibili negli store e nei canali e-commerce", chiude poi il quotidiano.