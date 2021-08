AGGIORNAMENTO LIVE - Fatta per Juan Jesus, visite mediche in corso in questi minuti: l'accordo

AGGIORNAMENTO 11:16 - Juan Jesus è già a Roma per eseguire le visite mediche per il Napoli! Lo riporta lo stesso giornalista Sky Gianluca Di Marzio con un tweet. Seguiranno aggiornamenti.

Il Napoli ha chiuso per il suo primo acquisto! Si tratta del 30enne difensore brasiliano - svincolatosi dalla Roma -Juan Jesus, che diventerà il quarto difensore azzurro dietro Koulibaly, Manolas e Rrahmani al posto di Luperto, accasatosi all'Empoli. A renderlo noto l'esperto di calciomercato Sky Gianluca Di Marzio, attraverso un tweet:

"Il Napoli chiude per Juan Jesus come quarto difensore in rosa: accordo raggiunto"

E l'accordo è per un contratto annuale con eventuale opzione per il secondo anno. Tutto alle condizioni offerte dal Napoli: la trattativa si è chiusa in tempi brevissimi.