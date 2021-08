Ultime due settimane per arrivare al colpo Emerson Palmieri: la strategia del Napoli

Quando cominciano le ultime due settimane di calciomercato, il Napoli non ha ancora realizzato colpi in entrata. Per un motivo, in primis: la mancanza di fondi da spendere - servirebbe anzi abbassare il monte ingaggi, dunque per ingaggiare serve prima cedere. Anche se qualche affare in prestito o low cost diventa fattibile proprio in questa fase del calciomercato, visto l'avvicinamento della chiusura del mercato. Lo stesso potrebbe valere anche per Emerson Palmieri, obiettivo numero uno per la fascia sinistra.

“Il Chelsea ha esercitato il diritto sul rinnovo e a questo punto, non avendo grande spazio con Tuchel, è possibile eventualmente procedere con un prestito, l’opzione che ingolosisce Giuntoli e che De Laurentiis è riuscito ad ottenere già un anno fa per Bakayoko”, questo quanto scritto dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Per capire se la strategia di attendere la fine del mercato sia stata la scelta giusta, servirà attendere ancora.