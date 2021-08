Il Napoli fa il prezzo per Manolas e inizia a sondare il terreno per sostituirlo: un nome sopra tutti

Fino alla metà di agosto non si era palesata la possibilità di cedere Kostas Manolas per il Napoli, ma in pochi giorni la possibilità potrebbe anche diventare realtà. Dopo anni, l'Olympiakos vorrebbe riprenderlo, riportarlo in patria. Il Napoli, però, che comunque non ritiene nessuno incedibile, non chiede spiccioli ma un'offerta concreta per poter puntare anche un sostituto. Un candidato è sopra tutti, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Kostas Manolas, invece, potrebbe andare all’Olympiacos. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni. La cessione imporrebbe un sostituto, che Giuntoli ha individuato in Daniele Rugani della Juventus. Piace anche Juan Jesus, che arriverebbe a zero" scrive la rosea.