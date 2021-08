Retroscena Insigne, il Napoli aveva accettato 30 milioni dallo Zenit: la risposta del capitano!

Durante la trasmissione Sportitalia Mercato il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato delle novità nella telenovela Napoli-Insigne.

Il Napoli aveva accettato un'offerta da 30 milioni di euro dallo Zenit, rifiutata però dal capitano azzurro. In Russia avrebbe guadagnato 8 milioni a stagione per 4 anni, ma non sono solo i soldi alla base dei problemi con la società.

Intanto domani il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, sarà a Milano. L'Inter in questo momento ha come priorità in attacco Zapata, con Correa come seconda opzione. Per entrambi non salirà oltre i 30 milioni di offerta, cifra che però non vuole spendere per Insigne. Qualsiasi altra opzione, a parte i sopracitati, arriverà solo se si presenterà una grande occasione economica.

Il Napoli si darà comunque massimo altri 3/4 giorni, poi non ascolterà più offerte per il capitano. Più va avanti il mercato, più diventerà difficile trovare un sostituto all'altezza del campione d'Europa. In quel caso si andrà avanti con il contratto in scadenza.