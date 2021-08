Insigne-Napoli, può arrivare un nuovo accordo a vita: accadrà dopo Napoli-Venezia

Potrebbero esserci dei clamorosi risvolti sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne già nell'arco della prossima settimana. Il capitano azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis non sembrano così lontani l'uno dall'altro come sono apparsi anche solo nelle ultime ore.

Secondo Il Mattino, infatti, ci sarebbero buone possibilità che le due parti si incontrino nei giorni successivi alla gara tra Napoli e Venezia, valida per la prima giornata della nuova Serie A. Squadre come l'Inter, che al momento monitorano la situazione per portare via al Napoli il suo capitano, resterebbero a bocca asciutta qualora i prossimi incontri fossero positivi. Si cerca l'accordo a vita tra Insigne e il Napoli.