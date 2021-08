Marchetti: "Il Napoli ha chiesto Youssouf. Il centrocampista è pronto a giocare in azzurro"

Il giornalista Luca Marchetti ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky Sport 24. Di seguito quanto evidenziato:

"Il Napoli ha chiesto Zaydou Youssouf in prestito al Saint Etienne, si attende la risposta la risposta dei transalpini. Il centrocampista francese è già d’accordo ed è pronto al trasferimento in azzurro. Per quanto riguarda l'argomento cessioni, al momento la rosa del Napoli non prevede partenze eccellenti e inoltre offerte importanti per i big non sono arrivate".