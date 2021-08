Renica sicuro: "Se punti alla Champions non puoi privarti di Insigne"

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Se proprio dovessi scegliere un sostituto di Manolas sceglierei Romagnoli, credo che lui abbia le caratteristiche più interessanti tra i difensori in giro in questo momento. Se punti alla Champions non puoi privarti di Insigne, dopodiché devo dire che Osimhen ha una prospettiva importante per me farà una grande stagione.

Il grosso problema è a centrocampo con l’assenza di Demme, perché quando arriveranno le partite contro le squadre più importanti le carenze in quel ruolo verranno fuori.



Adesso è tutto da scoprire, non sappiamo ancora come finirà questa sessione di mercato, bisogna sistemare la situazione Insigne e poi capire se il Psg voglia affondare il colpo per Koulibaly.

Spalletti disse sia sarebbe incatenato per far restare il centrale senegalese, questo ti fa capire che è un calciatore fondamentale per il tecnico toscano”.