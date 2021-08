Pistocchi: "Spalletti? Ha molte idee e capacità ma spero prepari con più cura la fase difensiva rispetto alle precedenti gestioni"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

“Alcuni allenatori incidano molto altri poco. Ci sono gli allenatori che insegnano, attraverso l’allenamento quotidiano, con le idee di gioco e la mentalità. Poi ci sono i giocatori che gestiscono che cercano di ottenere risultati attraverso l’utilizzo di giocatori di qualità. Poi c’è la categoria intermedia nel quale rientra Spalletti, le sue squadre hanno sempre fatto molti gol, ma la fase difensiva non è mai stata fatta in maniera curata bisogna capire se era per carenza degli interpreti oppure se è proprio un’idea di calcio. Questa stagione sarà importante per Spalletti, ha le capacità e ha molte idee. Mi sembra l’allenatore che insieme a Sarri può portare dei miglioramenti importanti ad una squadra.

Per me i favoriti al momento sono la Juventus, Inter, Milan e poi Lazio e Napoli.

I bianconeri hanno una rosa impressionante di quasi tutti calciatori di livello internazionale, l'Inter sta seguendo lo stesso percorso della scorsa stagione. Poi c'è il Milan che nonostante abbia perso Donnarumma e Çalhanoğlu sta comunque trovando dei sostituti all'altezza

La Lazio diventa una mina vagante se assimila il gioco di Maurizio Sarri.

Il Napoli è una squadra che al momento a grandi potenzialità, anche grazie alla gestione illuminata di De Laurentiis che è riuscito in un momento così buio, economicamente parlando, per il calcio a rimanere a grandi livelli e ha confermare la squadra nonostante la difficile situazione del panorama.

L'unico errore del presidente del Napoli è stato quello di non firmare un contratto in bianco a Sarri.

Perché se Sarri fosse rimasto in quel Napoli avrebbe portato la squadra in Champions, ma purtroppo le cose sono andate così, tutti sappiamo poi che gli allenatori che sono venuti dopo non hanno ottenuto risultati positivi come quelli del loro predecessore".