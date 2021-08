Sfuma Estupinan, il Villarreal non vuole lasciarlo partire: proposto un altro giocatore al Napoli

Continua la ricerca del famigerato terzino sinistro in casa Napoli. Tanti i nomi discussi dalla società durante questa finestra di mercato, che non ne ha mai trovato uno che convincesse fino in fondo, o che avesse il giusto prezzo.

Uno di questi è Pervis Estupinan, ecuadoriano del Villarreal. Anche la pista che porta al 23enne sembra però essersi raffreddata. Unai Emery, allenatore dei vincitori dell'ultima Europa League, non sarebbe più convinto della sua partenza e vorrebbe trattenerlo.

Intanto sembra che Il Sottomarino Giallo abbia proposto al Napoli un altro giocatore ancora non specificato ai partenopei, che però non interesserebbe. A riportarlo è il giornalista Gianluca di Marzio di Sky Sport.