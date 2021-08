Napoli alla ricerca del quarto difensore: Maksimovic può tornare ma ad una condizione

In questo momento nella rosa del Napoli ci sono tre difensori centrali: Koulibaly, Manolas e Rahmani. Troppi pochi per la lunga stagione che attende la squadra di mister Spalletti, che necessita un rinforzo in quella posizione. Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca di Marzio, ha fatto il punto della situazione sul proprio sito.

Un nome quasi inevitabile è quello di Maksimovic, che ha lasciato proprio durante quest'estate la Campania, svincolandosi causa scadenza del contratto. L'idea sarebbe quella di proporgli un anno solo di contratto, con taglio dello stipendio. Fino a questa stagione percepiva circa 1,2 milioni l'anno.

Altri due svincolati che potrebbero fare al caso del Napoli sono Juan Jesus e Mustafi. Il brasiliano ex Roma ha già lavorato con Spalletti in giallorosso, e potrebbe arrivare per cifre comode per le casse societarie. Il tedesco viene invece dai 6 mesi allo Shalke, dopo aver deluso le aspettative all'Arsenal, che lo pagò 41 milioni nel 2016. Giocò alla Samp dal 2012 al 2014, lasciando ottime impressioni nel campionato nostrano.

L'ultimo nome è invece quello di Rugani, della Juventus, per cui però il Napoli non vorrebbe spingersi oltre il prestito secco, o comunque poco oneroso. Resta da vedere se i bianconeri accetteranno questa formula.